Aleksiej Nawalny ma trafić do kolonii karnej. Adwokat: zwrócimy się do Rady Europy

- Będziemy się odwoływać od wczorajszej decyzji sądu, złożona będzie apelacja. Oprócz tego przygotowujemy i złożymy, dziś lub jutro, powiadomienie do Komitetu Ministrów Rady Europy o niewykonaniu werdyktu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z 2017 roku na temat "sprawy Yves Rocher" - powiedziała w środę w niezależnej telewizji Dożdż adwokat Olga Michajłowa. - Co więcej, ten niesprawiedliwy wyrok z 2014 roku jest teraz stosowany po to, by utrzymywać Aleksieja Nawalnego w warunkach pozbawienia wolności - dodała