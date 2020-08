Aleksiej Nawalny. Lekarze w Niemczech nie mają karty zdrowia rosyjskiego opozycjonisty

Rosyjski opozycjonista od sobotniego poranka leczony jest w specjalistycznej klinice Charite w Berlinie. Trafił tam ze szpitala w Omsku na Syberii - skąd początkowo nie wydawano zgody na jego wyjazd. Po liście otwartym, jaki wysłała żona Aleksieja Nawalnego do prezydenta Władimira Putina, takiego zezwolenia wreszcie udzielono.

Lekarze ze specjalistycznej kliniki Charite , którzy zajmują się Aleksiejem Nawalnym, nie wydali do tej pory żadnego oficjalnego komunikatu dotyczącego stanu zdrowia lidera rosyjskiej opozycji, gdyż nie mają oni dokumentów dotyczących jego leczenia w Rosji. Żona Aleksieja Nawalnego zwróciła się w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Trybunał w Strasburgu: Rosja ma przekazać kartę zdrowia Nawalnego

Aleksiej Nawalny, który mógł zostać otruty, został przetransportowany do Niemiec specjalnie przysłanym samolotem. Rosyjscy lekarze nie przekazali jednak dokumentacji medycznej, w której powinny znajdować się między innymi wyniki analizy krwi i moczu.

Aleksiej Nawalny otruty. Rywal Putina walczy o życie

W związku z tymi utrudnieniami żona rosyjskiego opozycjonisty Julia Nawalny zwróciła się o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i ten stanął po jej stronie. Zobowiązał Rosję do wydania karty zdrowia Aleksieja Nawalnego jego żonie. Sędziowie zażądali również, aby informowano ich o przebiegu leczenia Aleksieja Nawalnego w niemieckiej klinice.

Aleksiej Nawalny. Stan zdrowia "bardzo niepokojący", ale stabilny

Klinika Charite w Berlinie, w której leczony jest Aleksiej Nawalny, jak dotąd nie podała żadnych oficjalnych informacji na temat jego stanu zdrowia. Lekarze zapowiedzieli, że zrobią to w ciągu kilku najbliższych dni.

Według aktywisty Jaka Bizilja cytowanego przez niemiecki tabloid "Bild", po samej podróży stan Nawalnego miał być stabilny. Wcześniej założyciel grupy aktywistów, która zorganizowała lot z Omska do Berlina, określił stan zdrowia opozycjonisty jako "bardzo niepokojący" .

Aleksiej Nawalny prawdopodobnie został otruty

Aleksiej Nawalny w czwartek nad ranem trafił nieprzytomny do szpitala w Omsku. Wracał samolotem z Tomska do Moskwy. Po kilkudziesięciu minutach lotu - jak twierdzą świadkowie - zaczął krzyczeć i stracił przytomność. Pilot lądował awaryjnie w Omsku i prosto z lotniska polityka przetransportowano do szpitala. Współpracownicy oświadczyli, że Aleksieja Nawalnego próbowano otruć. Zastępca głównego lekarza omskiego szpitala Anatolija Kaliniczenko przekazał, że nie wykryto trucizny.