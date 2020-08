Aleksiej Nawalny wylądował w Niemczech. Opozycjonista będzie leczony w berlińskiej klinice

O lądowaniu Aleksieja Nawalnego poinformowała stacja Deutsche Welle. 44-latek został przetransportowany z lotniska Tegel do berlińskiego szpitala Charite, gdzie zostanie poddany leczeniu.

Antykremlowski opozycjonista i znany w Rosji przeciwnik Władimira Putina został wypisany ze szpitala w Omsku w sobotę około godz. 2 w nocy czasu polskiego. Następnie przewieziono go ambulansem na miejscowe lotnisko, gdzie umieszczony został w niemieckim samolocie medycznym.

"Samolot z Aleksiejem poleciał do Berlina. Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Walka o życie i zdrowie Aleksieja dopiero się rozpoczyna, a przed nami długa droga, ale przynajmniej zrobiliśmy pierwszy krok" - napisała w sobotę rano na Twitterze Kira Jarmysz.

Transport zorganizowała fundacja Cinema for Peace.

Aleksiej Nawalny leci do Niemiec. Opozycjonista został otruty?

Aleksiej Nawalny trafił do szpitala w Omsku w czwartek. Przeciwnik Władimira Putina źle się poczuł podczas lotu powrotnego z Tomska do Moskwy. Jego rzeczniczka Kira Jarmysz natychmiast poinformowała, że działacz polityczny zatruł się toksynami.

- Dziś rano Nawalny wracał do Moskwy z Tomska. W trakcie lotu poczuł się źle. Samolot pilnie lądował w Omsku. Aleksiej doznał zatrucia toksynami - napisała w mediach społecznościowych, dodając później, że opozycjonista jest nieprzytomny.

Współpracownicy Nawalnego twierdzą, że mógł on zostać otruty, a szkodliwa substancja, która dostała się do jego organizmu, znajdować się miała w wypitej przez niego herbacie. Nagranie z kawiarni, gdzie działacz pił napój, trafiło do sieci.