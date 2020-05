Aleksander Stępkowski nowym p.o. I prezesa SN. Z Ordo Iuris do Sądu Najwyższego

Aleksander Stępkowski: współtwórca Ordo Iuris

Pierwsza przerwa miała związek z nominacją na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, którą otrzymał w listopadzie 2015 roku. Pełnił tę funkcję niespełna rok - do sierpnia 2016 roku. Według "Gazety Wyborczej” odwołano go za podsunięcie ówczesnemu ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu pomysłu zaproszenia do Polski komisji weneckiej, która skrytykowała rząd Prawa i Sprawiedliwości za atak na Trybunał Konstytucyjny.