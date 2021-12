Alarmujący wpis profesora. Placówki służby zdrowia otrzymują ogromne rachunki

"Pisze mi znajomy lekarz: 'Skala podwyżek mediów dla szpitali to będzie rzeź. Gaz, prąd. To są podwyżki typu z 3 na 8 mln rocznie'" - czytamy we wpisie profesora. Cytowany przez niego lekarz przypomniał też, że wiele szpitali już ma problemy, żeby dopiąć budżet.