Alarmujący raport. Gdzie się podziały tysiące dzieci?

O sprawie poinformowało centrum badań i analiz "Lost in Europe", wspierane między innymi przez brytyjski dziennik "The Guardian", niderlandzką stację radiowo-telewizyjną VPRO, flamandzki dziennik "De Standaard" i niemiecką rozgłośnię radiowo-telewizyjną Berlin-Brandenburg (RBB).

Jak wynika z danych niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego, od 2018 do 2020 roku w Niemczech zaginęło łącznie 7 806 nieletnich bez opieki dorosłych. Rozgłośnia RBB poinformowała, że większość z nich pochodziła z Afganistanu, Maroka oraz Algierii. Z tej liczby odnalazło się 7 082 dziewcząt i chłopców, ale po 724 z nich przepadł wszelki ślad.

Zobacz też: Koniec koalicji z PiS na czele? Jan Maria Jackowski dał do myślenia

Jak powiedział, "to, że Federalny Urząd Kryminalny często nie ma dokładnych informacji o liczbie zaginionych dzieci i nastolatków z grupy młodocianych uchodźców pozbawionych opieki osób dorosłych, należy uznać za skandal ze względu na opiekę nad nimi".

Skandaliczne braki w danych

Zdaniem rozgłośni RBB, ogólnoeuropejska analiza centrum badań "Lost in Europe" ujawnia "skandaliczne braki" w danych statystycznych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Międzynarodowe siatki przestępcze

Największym dla nich zagrożeniem jest wykorzystywanie ich przez siatki przestępcze. DKHW wezwało do utworzenia jednolitego europejskiego systemu zbierania danych oraz do powołania specjalnego unijnego komisarza do spraw zaginięć nieletnich uchodźców.