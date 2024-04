Alarmujące słowa z USA ws. Chin. Jest potwierdzenie podejrzeń

- Nie widzieliśmy żadnych dowodów na to, by oni przekazywali bezpośrednią pomoc wojskową Rosji, ale wyrażaliśmy nasze obawy dotyczące ich wkładu dla rosyjskiej bazy przemysłowo-zbrojeniowej. Jest to coś, o czym sekretarz stanu Blinken mówił, będąc w minionym tygodniu w Europie - stwierdził Sullivan w odpowiedzi na pytanie dotyczące wtorkowej wizyty szefa MSZ Rosji, Siergieja Ławrowa, w Chinach.