Alarmujące słowa ukraińskiego dowódcy. Tak źle jeszcze nie było

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Rosjanom udało się przełamać ukraińską linię obrony na północ od Awdijiwki i dotrzeć do miejscowości Oczertyne. Powiększyli swoją przewagę o około 20 kilometrów kwadratowych terytorium. Zdaniem Instytutu Studiów nad Wojną teraz przygotowują się do ataku na miasto Czasiw Jar. ISW podkreśla, że mają tam znaczną przewagę liczbową. Amerykański think tank odnotował również postępy rosyjskiej armii w okolicy Doniecka.