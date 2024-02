Alarmująca analiza. Drastyczne braki w armii Ukrainy

Amertykański think tank powołuje się na analizę ukraińskiego ośrodka o nazwie Frontelligence Insight z 1 lutego. Czytamy w niej, że armia Putina utrzymywała stacjonarne pozycje ostrzału artyleryjskiego w długich okresach - mniej więcej od końca 2022 r. do początku 2023 r. - kiedy to niedobory amunicji artyleryjskiej ograniczyły Ukraińcom możliwości prowadzenia wojny kontrbateryjnej (t. j. ostrzał pozycji artylerii przeciwnika przy użyciu armat i haubic).