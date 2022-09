Szwedzi alarmują. Polski kabel uszkodzony? Polska spółka zabrała głos

Według przedsiębiorstwa do jednej z eksplozji doszło w odległości ok. 500 metrów od szwedzko-polskiej linii wysokiego napięcia. "Nie wiemy, jak silna była podwodna detonacja. Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku z naszym kablem, w przyszłym tygodniu dokonamy pomiarów" - przekazał szwedzkiej telewizji SVT Per Kvarnefalk ze Svenska Kraftnat.