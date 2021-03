Aktywistka powiesiła kartkę na drzwiach biura PiS. Sąd uznał, że jest winna, ale nie wymierzył kary

Policja stwierdziła, że Sikora naruszyła tym art. 63a. kodeksu wykroczeń. Wyznacza on karę ograniczenia wolności albo grzywny za umieszczenie w miejscu publicznym plakatu lub afiszu bez zgody właściciela. Wezwana do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu Anna Sikora nie przyjęła kary grzywny i odwołała się do sądu.