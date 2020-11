Strajk Kobiet. Nie wpuszczono prawicowych dziennikarzy na konferencję. Joanna Lichocka użyła mocnych słów

Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 12. Wówczas odbyła się konferencja prasowa organizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet . Na miejsce przybyli licznie także prawicowi dziennikarze, jednak nie zostali wpuszczeni do środka. Redakcjom TVP Info, "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika drzwi przed nosem zamknęła jedna z liderek ruchu Klementyna Suchanow. Na odchodne powiedziała pracownikom niewpuszczonych mediów, że "są psami".

Strajk Kobiet. Joanna Lichocka w TVP: to motłoch

Stacja TVP Info poprosiła o komentarz w tej sprawie posłankę PiS Joannę Lichocką, która przed rozpoczęciem kariery politycznej pracowała m.in. w "Gazecie Polskiej" i Telewizji Republika. - To jest tak niski poziom debaty publicznej, którą wprowadzają te panie, że nie chce tego komentować, ani się do tego odnosić. Jest takie dobre słowo, które określa to, co się dzieje: motłoch. Tak się zachowują osoby z marginesu społecznego, które nie przestrzegają żadnych zasad, w tym zasad wystąpień publicznych - mówiła Lichocka.