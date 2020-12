Trafi przed sąd za to, że nakleiła kartkę na drzwi biura posłanki Lichockiej

Policja stwierdziła, że Sikora naruszyła tym art. 63a. kodeksu wykroczeń. Wyznacza on karę ograniczenia wolności albo grzywny za umieszczenie w miejscu publicznym plakatu lub afiszu bez zgody właściciela. Wezwana do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu Anna Sikora nie przyjęła grzywny.

Oficer prasowy KPP Sieradz Agnieszka Kulawiecka tłumaczy: - Wezwana w tej sprawie, w charakterze świadka, osoba, w czasie przesłuchania zeznała, że to ona dokonała tego czynu. W związku z powyższym została przesłuchana w charakterze osoby obwinionej o popełnienie tego wykroczenia i przyznała się do zarzucanego czynu.

Z uwagi na powyższe osobie tej umożliwiono skorzystanie z prawa do dobrowolnego poddania się karze grzywny. Przesłuchiwana nie skorzystała z przysługującego jej prawa. W dalszym etapie sprawa ta zostanie przesłana do Sądu Rejonowego w Sieradzu celem podjęcia decyzji - mówi rzecznik Agnieszka Kulawiecka.

Anna Sikora odpowiada: - To próba zastraszenia i wyciszenia głosu obywatelki. Nie doszło do zniszczenia mienia. Kartka była przyklejona szkolną taśmą klejącą. Konstytucja gwarantuje mi prawo do wyrażania mojej opinii czy prawo do krytykowania władzy - mówi WP Anna Sikora. Dodaje, że ma już obrońcę i liczy na to, że sąd sprawę umorzy.