Aktorka porno grozi Trumpowi. Radzi "zapiąć pasy!"

Znana pod pseudonimem Stormy Daniels, aktorka porno chciała zwrócić pieniądze, w zamian za możliwość opowiadania otwarcie o jej związku z prezydentem Trumpem. Właśnie minął termin ultimatum, jakie kobieta i jej prawnik postawili prezydentowi USA na podjęcie decyzji.



Jednak - według prawnika aktorki Michaela Avenatti - Donald Trump nigdy nie podpisał umowy, która zobowiązuje kobietę do milczenia. Kobieta chce na tej podstawie zacząć mówić głośno o tym, co łączyło ją z obecnym prezydentem USA. I na samych słowach może się nie skończyć.

Stormy Daniels wysłał do prawników Donalda Trumpa specjalny list, w którym napisano, że chce zyskać "prawo do mówienia o relacji z prezydentem", a także do "opublikowania wiadomości, zdjęć albo/i nagrań dotyczących prezydenta Trumpa, jakie może mieć w posiadaniu".

Prawnik gwiazdy porno, napisał na Twitterze, że minął termin ultimatum i teraz "pora zapiąć pasy". Póki co nie wyjaśnił dokładnie co miał na myśli publikując ten wpis. Dopytywany o to przez dziennikarzy "The Guardian" nie chciał niczego wyjaśniać. Swój wpis na Twitterze zakończył słowem "basta", co po włosku znaczy: dość!