Aktor zaatakował aktora. Incydent w Nowym Teatrze. Odwołano spektakl

Jacek Poniedziałek już drugi raz ukarany naganą

Dyrektorka Karolina Ochab powołała wewnętrzny zespół do monitorowania i przeciwdziałania przemocy. Ma wyjaśnić, czy do podobnych zdarzeń w teatrze dochodziło już wcześniej.

Poszło o pożyczkę?

- Jeżeli pracuję z wybitnymi osobowościami, to nie da się uniknąć emocji w pracy. Jasne, że zdarzają się sytuacje, że ktoś coś powie w emocjach, ale nie przekraczamy granicy godności ludzkiej. Rzeczy ,które można zakwalifikować jako przemoc też się zdarzają, ale są to sytuacje karygodne, patologiczne i godne potępienia. To nie jest normą w naszej pracy. Jeżeli zdarzy mi się pracować z agresywnym aktorem, to ja dziękuję mu za współpracę. To nie jest łatwy zawód. Sensem tego zawodu jest opowiadanie o człowieku, odtwarzanie ludzkich zachowań i pokazywanie tego innym ludziom, żeby się czegoś nauczyli o samych sobie, żeby przeżyli katharsis. Ten zawód przyciąga silne osobowości i ludzi troszeczkę odstających od normy. Żeby przekazać treści i emocje, czasami trzeba wyjść z siebie – tłumaczy Maciej Kowalewski.