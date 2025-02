Akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości. Dotarli do dokumentu

4 lutego zespół Prokuratury Krajowej badający sprawę Funduszu Sprawiedliwości skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy akt oskarżenia. Dotyczy on sześciu osób: szefa Fundacji Profeto ks. Michała O., a także urzędników Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Urszuli D., Karoliny K., Marcina M., Wojciecha Z. oraz Moniki G.

TVN24 i Oko.press dotarły do aktu oskarżenia. Wynika z niego, że prokuratura oskarża całą szóstkę o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu przywłaszczenia mienia znacznej wartości.

Nikt nie przyznał się do winy. Co więcej, ks. Michał O. jako jedyny konsekwentnie odmawiał składania wyjaśnień. Do teraz nie wypowiedział się też dla mediów, w odróżnieniu o dwóch urzędniczek.