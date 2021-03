Akt oskarżenia przeciw piłkarzowi Michałowi Ż. za wypadek po alkoholu

Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulicy Miodowej z Długą w Warszawie. Osobowe bmw wjechało w stojący na czerwonym świetle miejski autobus. Kierowca, którym okazał się Michał Ż. miał 1,6 promila alkoholu we krwi. Dyrektor sportowy Motoru Lublin i były kapitan reprezentacji Polski trafił do izby wytrzeźwień.