Akcja "Znicz". Na drogach zginęły już 43 osoby

43 osoby zginęły, a 427 zostało poważnie rannych w 353 wypadkach, do których doszło od początku akcji "Znicz". Komenda Główna Policji podsumowała czwarty dzień działań policji i innych funkcjonariuszy w całej Polsce.

Jak poinformował podkomisarz Robert Opas z zespołu prasowego KGP, od 31 października do 3 listopada do północy policjanci zatrzymali 1040 pijanych kierowców. - Od początku akcji "Znicz", w całym kraju doszło do 353 wypadków, w których zginęło już 45 osób, a poważnie rannych zostało 427 osób - dodał oficer prasowy.