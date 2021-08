Akcja ws. zasieków na granicy. Wiceszef MON: ociera się o zdradę stanu

- Jeżeli my mówimy o tym, że po drugiej stronie są już Rosjanie, są Białorusini, którzy szykują się do ćwiczeń na olbrzymią skalę (Zapad 21 - red.) i jednocześnie z naszej strony politycy opozycji lub inni aktywiści - nie wiadomo, czy to są, jak to się mówi na wschodzie "pożyteczni idioci", działający na zlecenie - destabilizują polską granicę, to naprawdę powinniśmy zachować podwójną czujność - uważa wiceminister.