13 osób zatrzymanych. Straż Graniczna: niszczyli płot graniczny

Zdjęcie, przedstawiające aktywistów na granicy z Białorusią, opublikował w mediach społecznościowych m.in. Paweł Kasprzak, związany z Obywatelami RP. "To nie jest tylko "odruch serca". To przemyślana strategia. 13 zdeterminowanych i imponująco odważnych ludzi pojechało nie tylko po to, by w płocie Błaszczaka wyciąć jak największą dziurę" - napisał Kasprzak.