Akcja ratunkowa TOPR w Tatrach. Dwa wypadki w okolicach Rysów, jedna osoba nie żyje

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyruszyło do dwóch wypadków w rejonie Rysów. - Szczegóły nie są jeszcze znane. Wiadomo o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej - przekazał ratownik dyżurny Krzysztof Długopolski. Na miejsce akcji przyleciał helikopter TOPR.

Rysy to najwyższy szczyt w Polsce - jego wysokość to 2500 m.n.p.m. Góra należy do Korony Europy i pomimo skali trudności jej zdobycia, należy do często uczęszczanych szlaków w Tatrach. Na szczyt prowadzą dwa szlaki turystyczne. Pierwszy, czerwony, idzie od schroniska nad Morskim Okiem wschodnim lub zachodnim brzegiem Morskiego Oka na próg Czarnego Stawu i przez Bulę pod Rysami na wierzchołek Rysów.