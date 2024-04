"Akcja potrwa kilka godzin". Na miejscu wojsko, prokurator i policja

Do wypadku doszło 1 marca. Maszyna leciała z Góry Kalwarii do Babic. Z powodu kłopotów z silnikiem musiała awaryjnie lądować. Leciała nią para, która od firmy prowadzonej przez panią Ewę wynajęła awionetkę. Do szpitala trafił 60-letni mężczyzna i 33-letnia kobieta.