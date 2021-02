Akcja GOPR na Śnieżce. Kolejna ofiara "morsowania"

Do kolejnej w tym sezonie akcji ratunkowej, związanej z ratowaniem "górskiego morsa" doszło w sobotę w Karkonoszach. Jak informują ratownicy GOPR pogoda tego dnia nie sprzyjała wycieczkom w góry: wiał silny wiatr, widoczność była bardzo ograniczona, a odczuwalna temperatura sięgała -26 st. C. Mimo to zwolenników wypraw w góry nie brakowało - informuje serwis polsatnews.pl.