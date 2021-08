Agrounia zapowiada paraliż całego kraju

Stojący na czele Agrounii Michał Kołodziejczak, nie szczędził słów krytyki pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego. - Premier jest tchórzem. Myśli, że my się zmęczymy i nic nie będzie się działo. My zapowiadamy, w ciągu maksymalnie czterech tygodni - podejrzewam, że uda się to zrobić szybciej, ale musimy dać sobie trochę czasu - paraliż całego kraju. Będą blokady w całym kraju. Już teraz staramy się w pełni legalnie zgłosić wjazd traktorów do Warszawy - powiedział podczas konferencji prasowej w miejscu blokady na dk 12.