Dopadli agentów Pekinu. Chiny podążają drogą Rosji

Matthew Olsen, zastępca prokuratora generalnego Departamentu Sprawiedliwości, powiedział BBC News, że sprawa stanowi "spisek mający na celu zdyskredytowanie kandydatury obywatela amerykańskiego do Kongresu" i ostrzegł, że zarówno ta, jak i inne ujawnione jednocześnie sprawy są przykładami "alarmującego wzrostu międzynarodowych represji". Prokurator dodał, że ta sprawa to znak, że autorytarne państwa czują się ośmielone, by wyjść poza swoje granice i oddziaływać na osoby, które odważą się opowiadać przeciwko uciskowi i korupcji.