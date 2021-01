Agaton: Kto ma prawo łamać pandemiczne przepisy? Coraz więcej przykładów na to, że są równi i równiejsi (OPINIA)

"Wolność to bardziej kwestia moralności niż polityki" - mawiał Lord Acton, XIX-wieczny filozof polityki. Ten Brytyjczyk całe swoje intelektualne życie poświęcił na studia nad wolnością i jej różnymi odmianami. Wygląda na to, że jego tezy wymagają przedyskutowania także dziś w Polsce.

Dlaczego? Z jednej strony jest pandemia, która wymusza zmiany i ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Z drugiej strony mamy całą serię zachowań, które są wyraźnym sygnałem, że te zmiany i ograniczenia są nieakceptowalne, że dla wielu osób takie ograniczenie ich wolności jest nie do pomyślenia. Jak to ze sobą połączyć?

Równi i równiejsi

Ten rok zaczął się skandalem ze szczepieniami osób do tego nieuprawnionych. Początkowo mówiło się tylko o grupie aktorów (Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, etc.), później okazało się, że wśród tych, którzy wepchnęli się w grupę "0" są także biznesmeni, dziennikarze, celebryci, a nawet emerytowany oficer SB. Ciągle nie wiadomo, ile osób zaszczepiło się poza kolejnością na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Co najmniej kilkadziesiąt, ale pojawia się też liczba 200.