Agata Duda bez zaproszenia? Jest głos organizatora akcji "Matki na granicę"

"Matki na granicę". Prezydencka minister: Agata Duda nie dostała zaproszenia

Głos w sprawie zaproszenia dla Agaty Kornhauser-Dudy zabrała we wtorek prezydencka minister Bogna Janke. - Pani prezydentowa nie dostała żadnego zaproszenia do udziału w tej inicjatywie. To był fakt medialny. Wydaje mi się, że wypada, by pierwszą damę zaprosić do udziału w akcji w jakiś bardziej bezpośredni sposób - mówiła w Radiu Zet.