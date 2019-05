Afrykański kraj przywraca polowania na słonie. "Będziemy to kontrolować"

Botswana poinformowała, że liczba słoni na ich terytorium wzrosła, więc pozwolą na odstrzał części tych zwierząt. "Polowania będą ekstremalnie ograniczone i ściśle kontrolowane" - zapewniają.

Prezydent Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi podkreślił teraz nawet, że gdy w całej Afryce liczba słoni maleje, w Botswanie populacja tych zwierząt wzrosła z 50 tys. w 1991 roku do 130 tys. obecnie.

Zaznaczył także, że prowadzi to do "konfliktów między ludźmi a słoniami". Stwierdził, że ponieważ drogi człowieka i tych potężnych zwierząt zbyt często się krzyżują, zaczęło dochodzić do licznych wypadków śmiertelnych.