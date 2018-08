Afrykańscy imigranci szykują się do "skoku" do Europy. Reporter WP spotkał ich w Maroku

Czterech młodych Afrykańczyków szybkim krokiem wspina się na wzgórze. To nielegalni imigranci w drodze do Europy. Hiszpańska enklawa w Afryce jest na wyciągnięcie ręki. Zaryzykują życiem, żeby przeskoczyć ostatni płot.

Przejście przez płot też nie gwarantuje sukcesu. Co prawda jest to niezgodne z prawem, ale znane są przypadki, gdy hiszpańscy policjanci od razu, przez furtki, wypychali imigrantów z powrotem na stronę marokańską. Często oznacza to dotlikwe pobicie i powrót do lasu w oczekiwaniu na kolejną okazję.