Afera z kradzieżą spermy w Belgii. Już 16 przypadków użycia nasienia bez zgody dawcy

Dostał on od żony w prezencie test z komercyjnej bazy danych MyHeritage DNA. Nieoczekiwanie ujawnił on jedno istotne dopasowanie. Na początku mężczyzna myślał, że to jakieś nieznane mu dziecko z poprzedniego związku, ale gdy został zaskoczony kolejnym potomstwem, powiązał fakty z oddawaniem podczas studiów nasienia dla nauki.