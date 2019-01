Afera z kierowcą Jarosława Kaczyńskiego. Tak "ściemnia" polska policja

Kierownictwo polskiej policji nie doszukało się niczego bulwersującego w zachowaniu kierowcy Jarosława Kaczyńskiego, który jechał pod prąd i domagał się ukarania interweniującego mundurowego. Wirtualna Polska dotarła do pisma wiceszefa polskiej policji Andrzeja Szymczyka, w którym przedstawia zgoła odmienną wersję zdarzeń...

W sprawie interweniował poseł PO Krzysztof Brejza . - Wnoszę o przeprowadzenie natychmiastowej kontroli tego wydarzenia pod kątem sprawdzenia procedur i zasadności działania kierownictwa MSWiA i KGP (…) Wnoszę ponadto o natychmiastowe ujawnienie notatki służbowej i ujawnienie zapisu tego incydentu z opisem zachowania ochroniarzy Jarosława Kaczyńskiego – apelował poseł Krzysztof Brejza. I wysłał do Komendy Głównej Policji poselską interwencję.

17 grudnia odpisał mu wiceszef polskiej policji Andrzej Szymczyk. Według jego relacji, nic takiego kontrowersyjnego się nie wydarzyło. – Informuję, że kierowca pana Jarosława Kaczyńskiego nie próbował wymusić na policjancie odstąpienia od czynności przepuszczenia pojazdu, wbrew przepisom ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Nie miało też miejsca kierowanie wobec funkcjonariusza gróźb zwolnienia z pracy, stąd na tą okoliczność nie została sporządzona notatka. Ponadto informuję, że funkcjonariusz zwrócił się 18 października 2018 r. z raportem do Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy o zwolnienie go ze służby w policji z dniem 30 listopada. Komendant wydał 26 października rozkaz personalny, w którym (…) zwolnił go ze służby w policji 30 listopada. Nadmieniam, że decyzja Komendanta była podyktowana jedynie prośbą złożoną przez policjanta w sporządzonym raporcie – napisał zastępca komendanta głównego policji Andrzej Szymczyk.