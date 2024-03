Afera wizowa. Jabłoński odpowiada Osajdzie i Wawrzykowi ws. pracowników dla Orlenu

Osajda nie przedstawił szczegółów sprawy. W 2023 roku media informowały, że osoby z zagranicy były zatrudniane m.in. przy budowie kompleksu Olefiny III na terenie zakładu PKN Orlen w Płocku i były one pracownikami kontraktowymi. O uzupełnienie wypowiedzi wniosek złożył poseł PO Marek Sowa. – Pan powiedział, że inny wiceminister odpowiadał za ściąganie ludzi do Orlenu. Kto to był? – dopytywał.