Afera w Trójce. Rowerzystka zatrzymana przed radiem, odpowiada rzecznikowi policji

Policja w sobotę po południu zabrała do radiowozu kobietę, która stała przed siedzibą radiowej Trójki z rowerem i transparentami "PiSiory mordują utwory" oraz "Wolna Trójka bez dyrektora PiSiora". Na nagraniu opublikowanym przez posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk widać, jak kobieta rozmawia z dwoma policjantami. Po chwili podjeżdża radiowóz, wysiada kolejnych trzech policjantów. Funkcjonariusze zabierają kobietę z rowerem do samochodu. Słychać, jak kobieta krzyczy "proszę mnie zostawić".

- Niestety można odnieść wrażenie, że raczej zatrzymanej zależało na tym, żeby zostało to zarejestrowane przez media i podkręcane. W momencie, kiedy ta osoba została przewieziona do komendy, nie było żadnego problemu z podaniem swoich danych - stwierdził w poniedziałek rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji. I dodał, że kobieta podała swoje dane policji jeszcze przed wejściem na komendę.

Afera z Trójką. Pani Beata: nie jestem osobą aktywną politycznie

"Piszę ten list w nocy z 25 na 26 maja, bo chciałabym sprostować słowa rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji o sposobie przekazania przeze mnie danych osobowych, gdy zawieziono mnie do komisariatu przy ulicy Wilczej. Postaram się opisać wszystko najlepiej jak to pamiętam" - napisała w liście opublikowanym przez portal wyborcza.pl pani Beata.

"Nie jest prawdą, że podałam komukolwiek dane przed wejściem do komendy. Być może taki przekaz trafił też do innych stacji telewizyjnych czy radiowych, ponieważ widać kilka mikrofonów w trakcie udzielania wyjaśnień" - tłumaczy kobieta.

Pani Beata szczegółowo opisuje to, co wydarzyło się na komisariacie przy ul. Wilczej w Warszawie oraz sposób, w jaki przekazała swoje dane policji. "Powiedziałam, że napiszę dane na kartce i powierzę je tylko jemu i poprosiłam go o przedstawienie się. Dostałam kartkę, zdezynfekowany długopis i napisałam imię, nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców i adres zamieszkania" - napisała kobieta w liście opublikowanym przez portal wyborcza.pl.