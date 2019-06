Afera w IKEA. Tomasz Terlikowski o nazistowskiej przeszłości twórcy

Miał stracić pracę po tym, jak cytując Biblię, skrytykował IKEA za wspieranie społeczności LGBT+. Pracownik pozwał firmę. Sprawa wywołała falę komentarzy. Głos zabrał też prawicowy dziennikarz Tomasz Terlikowski. On jednak zwrócił uwagę na coś innego niż wszyscy.

"Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że IKEA, promując liberalny faszyzm i zwalniając za brak entuzjazmu dla ruchu LGBTQ (co wciąż jest - tak gwoli przypomnienia - legalne), nawiązuje do tradycji swojego założyciela" - napisał Terlikowski.

"Podejście do ludzi pozostaje takie samo"

Choć podkreślił, że "to nie to samo", połączył historię założyciela firmy z aferą z pracownikiem "Zwarty szereg, wszyscy idą w jednym kierunku, a jak się komuś nie podoba, to won. Zmienia się ideologia, ale podejście do niej i do ludzi pozostaje takie samo" - podsumował.