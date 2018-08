Afera w dolnośląskim PiS. PO wystąpi do prokuratury o akta sprawy

Politycy PO zwrócą się do prokuratury z prośbą o udostępnienie akt sprawy związanej z aferą w dolnośląskim oddziale PCK, z którego pieniądze na kampanię wyborczą mieli rzekomo wyprowadzać znani w regionie politycy PiS – dowiedziała się Wirtualna Polska.

O aferze głośno zrobiło się kilka miesięcy temu. Informatorzy "Gazety Wyborczej" twierdzili, iż kampania minister edukacji Anny Zalewskiej była finansowana m.in. z pieniędzy wyprowadzonych z Polskiego Czerwonego Krzyża, którego oddziałem we Wrocławiu rządziły osoby związane z PiS . Działacze partyjni zamieszani w defraudację – zdaniem dziennika – przekonują, że nie chodzi zresztą jedynie o konto wyborcze Zalewskiej. Pytania się mnożą, a prokuratorzy idą w zaparte – zakazują informowania o śledztwie.

Przed wakacjami o jego wynik oraz powiązania z politykami PiS zapytała prokuraturę wrocławska posłanka PO Joanna Augustynowska. – Uzyskałam informację, iż politycy PiS wskazywani przez różne osoby jako zamieszani w proceder... nie zostali jeszcze przesłuchani! Informacje są bardzo szczątkowe, śledztwo ma być przedłużone jeszcze - z tego, co wiem - o 9 miesięcy. A politycy PiS milczą. Zapadła w tej sprawie jakaś zmowa milczenia.

Barbara Zdrojewska, żona Bogdana Zdrojewskiego, senator PO z Dolnego Śląska: – To jest dla całego PiS tykająca bomba przed wyborami.

Konflikt na szczytach wrocławskiego PiS i groźby w studiu

– To, że to zrobił, świadczy o tym, iż wie, jak poważna jest to sprawa. Miał wcześniej pewną, wypracowaną pozycję szefa lokalnych struktur – mówi Wirtualnej Polsce działacz z Wrocławia.