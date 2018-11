Afera SKOK Wołomin. Oskarżył polityków PiS o łapówki, teraz mówi o układzie

Piotr P., były oficer WSI i jeden z głównych podejrzanych w aferze SKOK Wołomin ujawnił na sali sądowej, że czołowi politycy PiS mieli od niego przyjmować pieniądze. Ale to nie wszystko. Dotarliśmy do kolejnych jego zeznań, w których mówi, że prokuratura wielokrotnie proponowała mu pójście na układ.

- Jestem przetrzymywany w areszcie tymczasowym od blisko 5 lat. Jestem najważniejszym źródłem informacji w temacie: co w istocie działo się w instytucji pod nazwą SKOK Wołomin. W tym czasie Prokuratura wielokrotnie proponowała mi układ w ramach, którego zeznając (…) byłem pouczany co mam powiedzieć. Wobec powyższego należy uznać, że część wyjaśnień, które składałem, absolutnie nie utrzymywała minimalnych, standardów jakie obowiązują w państwie prawa.(…) Zarówno w tej sprawie, jak i w pozostałych sprawach układ, który zawierałem z prokuraturą, nie był utrzymywany. Nie chodziło o jakieś pieniądze, o innych ludzi, ale o moją wolność – mówił w sądzie Piotr P.

W odpowiedzi minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiedział, że złoży pozew przeciwko Piotrowi P. - Twierdzenia Piotra P. to absurdalne pomówienie. Afera SKOK Wołomin jest aferą WSI. Piotr P. były oficer WSI to „mózg” tej afery. Usłyszał w tej sprawie 911 zarzutów, został też wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem za wyłudzenia w aferze Fundacji „Pro Civili”. Jest skompromitowany i kompletnie niewiarygodny. Twierdzenie tego Pana, że się bardzo dobrze znamy to ordynarne kłamstwo. Nigdy nie miałem okazji go poznać, nie spotykałem się z nim i nie utrzymywałem żadnych kontaktów – oświadczył Sasin.