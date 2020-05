Afera podsłuchowa w słynnym bastionie PiS. W biurze wójta Kuleszy Kościelnych była "pluskwa"

Ku zaskoczeniu uczestników do podłożenia "pluskwy" przyznał się przewodniczący rady gminy. Jednocześnie ogłosił, że oddaje się do dyspozycji rady gminy. O sprawie donosi "Gazeta Współczesna".

- Nie wiem, co było motywacją do przyniesienia mi podsłuchu. Wszystkie działania gmina prowadzi jawnie, publikujemy informacje o przetargach, zamówieniach itp. Nie mam nic do ukrycia. Myślę jednak, że ze względów bezpieczeństwa, po ujawnieniu takiego urządzenia, trzeba było powiadomić odpowiednie służby. Chodzi o dobro mieszkańców - powiedział dziennikarzom wójt Stefan Grodzki.