Afera podsłuchowa i sprawa Marka Falenty. PiS zdecydował ws. wniosku Kukiz'15

Premier Mateusz Morawiecki ani nie udzieli Sejmowi informacji o aferze podsłuchowej, ani nie przedstawi stanowiska ws. Marka Falenty. Wniosek w tej sprawie składał klub Kukiz'15. Przepadł głosami głównie PiS.

Wniosek Kukiz’15 wpłynął do Sejmu we wtorek. Posłowie tego ugrupowania chcieli m.in. poznać stanowisko rządu wobec wniosku Marka Falenty o ułaskawienie oraz dowiedzieć się, na ile państwo jest w stanie obronić najważniejsze osoby w państwie przed inwigilacją i podsłuchami.

- Jest to sprawa, w której mój klub zabierał głos już pół roku temu, mówiąc o tym, że powinna powstać komisja śledcza, która będzie badać, jakim sposobem, kto został nagrany, ale przede wszystkim, kto za to odpowiada i kto powinien ponieść odpowiedzialność - mówił podczas środowego posiedzenia Sejmu poseł Tomasz Jaskóła (Kukiz’15). Jak stwierdził, wcześniej uważał, że sprawa dotyczyła tylko polityków PO i PSL, ale teraz widać, że "również PiS boi się tej afery".

W ujawnionym w tym tygodniu liście do prezydenta Andrzeja Dudy podał nazwiska 13 osób z kręgów PiS mających go zachęcać do nagrywania. Pierwszy na tej liście jest prezes PiS Jarosław Kaczyński - rzekomo akceptujący akcję z nagrywaniem. Falenta twierdzi, że obiecywano mu ułaskawienie.