Afera na lotnisku w Pyrzowicach. Po Hiszpanki przyjechała straż

Hiszpanki siłą próbowały wedrzeć się do samolotu

Kobiety chciały lecieć do Malagi. Szkopuł w tym, że ich bagaże rejestrowane były większe, niż pozwalają na to przepisy, na co zwrócili uwagę pracownicy lotniska. Zamiast uiścić dodatkową opłatę za tzw. nadbagaż i kontynuować podróż, Hiszpanki zaczęły się awanturować i forsować drzwi oddzielające salę odlotową od schodów prowadzących na płytę lotniska.