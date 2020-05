Afera maseczkowa. Policja przeszukała adresy znajomego rodziny ministra zdrowia

Z ustaleń radia RMF FM wynika, że stołeczna policja odwiedziła co najmniej kilka miejsc powiązanych z kontrowersyjnym instruktorem narciarstwa. Przypomnijmy, że Łukasz G. (prywatnie znajomy rodziny ministra Łukasz Szumowskiego - red.) miał być pośrednikiem między Chińczykami, a resortem zdrowia. Ministerstwo zakupiło ponad 100 tys. maseczek za kwotę 5 milionów złotych. Po testach okazało się, że nie spełniały one norm FFP (ochrony przeciwwirusowej - red.).

Co na to szef resortu zdrowia? Na konferencji prasowej przyznał, że mogło dojść do nieprawidłowości, a ich zbadaniem zajmie się policji oraz prokuratura. - Maseczki kupilibyśmy nawet od diabła. Braliśmy je od instruktora narciarstwa, bo nikt inny się do nas nie zgłosił; nie znaleźliśmy nikogo z towarem - przyznał Łukasz Szumowski.