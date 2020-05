Afera maseczkowa. Nowe informacje ws. podejrzanych faktur

Po ujawnieniu przez "Wyborczą" afery z maseczkami kupionymi od znajomego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego , z kontrolą do ministerstwa wybrali się posłowie Koalicji Obywatelskiej . Analizowali dokumentację transakcji, sprawdzali faktury i okoliczności, w jakich doszło do podejrzanego zakupu. Jak ustaliła Wirtualna Polska, największe wątpliwości pojawiły się wokół faktury firmy założonej przez znajomego ministra, którą formalnie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzi żona Łukasza G. ( oboje mają wspólność majątkową).

Afera maseczkowa. Faktura bez rachunku

Sprawdzamy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, to firma żony Łukasza G. "Kaja” została zarejestrowana 30 marca w Zakopanem. Zakres działalności: "sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych”. Jak wynika z wpisu do CEiDG , o godz. 10.38 miało miejsce założenie działalności gospodarczej; o godz. 12.19 - nadanie nr NIP , a o godz. 13.36 - nadanie Regon.

Afera maseczkowa. Resort się broni

- Kiedy dowiedziałem się, że są jakiekolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie podjąłem działania w celu wyjaśnienia sprawy, uzyskania obiektywnej opinii ekspertów oraz zwróciłem się do sprzedawców o odpowiednie dokumenty. Zrobiłem to, co powinienem zrobić jako funkcjonariusz publiczny, czyli niezwłocznie przystąpiłem do wyjaśnienia sprawy. Gdyby ten zarzut miał być w jakimkolwiek stopniu prawdziwy, dałoby mi się wykazać, że ze względu na jakieś niejasne powiązania zwlekałem z podjęciem czynności, a tak nie było - mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.