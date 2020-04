Afera Mariana Banasia. CBA ujawniło wyniki kontroli oświadczeń majątkowych

Przypomnijmy, kontrola oświadczeń majątkowych Mariana Banasia CBA trwała od kwietnia ub. roku i zakończyła się w połowie października 2019 r. Mimo protestów opozycji wyników kontroli jednak nie ujawniono. Pod koniec października szef NIK wysłał do CBA uwagi do zastrzeżeń po kontroli, nie zgadzając się z większością zarzutów. Ostateczny raport CBA otrzymał premier Mateusz Morawiecki .

Informacja o kontroli nieprzypadkowa?

To, czego nie ujawniło CBA posłom opozycji, znalazło się w sprawozdaniu działalności Biura za 2019 rok. Kierownictwo CBA zamieściło w dokumencie informacje na temat przykładowych kontroli. Również tej dotyczącej Mariana Banasia w okresie, kiedy był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Biorąc pod uwagę wojnę, jaką toczy PiS z Banasiem, informacje ujawniono zapewne nieprzypadkowo.

"Kontrola oświadczeń majątkowych składanych w latach 2015–2019 przez Prezesa NIK wykazała, że podając wysokość posiadanych zasobów pieniężnych zaniżył je o kwoty od 209 tys. do 256 tys. zł. Zebrane w toku postępowania kontrolnego materiały wzbudziły ponadto uzasadnione podejrzenie, że w latach 2018–2019. Prezes NIK posiadał dodatkowe, nieudokumentowane środki pieniężne w wysokości co najmniej 257 tys. zł. Stwierdzono także, iż kontrolowany nie wykazał w oświadczeniach posiadanej rzeźby o wartości 68 tys. zł" – informuje p.o. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny.

"W związku z tymi ustaleniami skierowano do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Prezesa NIK przestępstwa podania nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym oraz wskazano na możliwość posiadania nieudokumentowanych środków pieniężnych. W wyniku zawiadomienia śledztwo wszczęła Prokuratura Regionalna w Białymstoku – informuje p.o. szef CBA Andrzej Stróżny.

Podkreślmy, to są ustalenia kontroli zakończonej w 2019 roku. A to oznacza, że śledczy po zawiadomieniu CBA nie zajmowali się - tak jak wiele osób sądziło - sprawą słynnej krakowskiej kamienicy Banasia, w której były pokoje na godziny prowadzone przez ludzi z półświatka.

Co wzbudziło największe zastrzeżenia kontrolerów? Brak dokumentów na przetrzymywaną w domu gotówkę (co najmniej 257 tys. zł). Prezes NIK miał nie potrafić przekonująco wytłumaczyć się z tych pieniędzy, a zeznania podatkowe i rachunki bankowe nie dały odpowiedzi. Później tłumaczył się się, że pieniądze pochodziły z jego pracy w USA na przełomie lat 80. i 90.

W toku śledztwa prowadzonego przez białostocką prokuraturę pojawiły się kolejne wątpliwości ws. majątku prezesa NIK. "Wśród dowodów zebranych przez CBA znajdują się kopie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej między panem Marianem Banasiem a osobą wynajmującą. Dowody te podają w wątpliwość prawdziwość oświadczenia złożonego przez pana Mariana Banasia co do okoliczności mających istotne znaczenie dla wyjaśniania sprawy” – informowała 20 lutego br. prokuratura regionalna w Białymstoku. Właśnie wtedy agenci CBA weszli do warszawskich i krakowskich nieruchomości Banasia i jego rodziny, a także przeszukali gabinet prezesa NIK.