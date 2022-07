Afera mailowa. "Zawsze popieram odważne decyzje stawiania na swoich", czyli jak konsula w Nowym Jorku wybierano

"Szanowny Panie Premierze, jak się domyślam, misja Macieja Golubiewskiego jako Konsula Generalnego w Nowym Jorku wkrótce dobiegnie końca [Golubiewski pełnił funkcję konsula od 2017 do 2019 roku - przyp. red.]. Być może MSZ już szuka następcy, np. wśród swoich konsulów. To jednak stanowisko wyjątkowe, wymagające spełnienia kilku kryteriów: świetnej znajomości Ameryki, bardzo dobrych kontaktów w środowisku polonijnym, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, rozumienia stosunków polsko-amerykańsko-żydowskich, politycznej dojrzałości, kompetencji analitycznych i - last but not least - zdolności do współpracy z ambasadorem w Waszyngtonie. Moim zdaniem wszystkie powyższe kryteria spełnia mój młodszy kolega, obecnie wicedyrektor departamentu w KPRM, dr Paweł Zyzak, z którym współpracuję już od dawna i owocnie w jego obecnej roli" - pisze Wilczak do szefa polskiego rządu.