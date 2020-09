Afera GetBack. Obrońca Leszka Czarneckiego publikuje oświadczenie

To nieoczekiwany zwrot w aferze Getback. Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie 10 sierpnia przygotowali postanowienie o postawieniu zrzutów Leszkowi Czarneckiemu. Do 2016 roku był on właścicielem GetBacku, a także banków, które oferowały obligacje tej spółki. Wcześniej, bo 14 lipca, prokuratorzy wyodrębnili sprawę Czarneckiego z głównego śledztwa dotyczącego GetBack.