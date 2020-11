Adwent 2020. Kiedy zaczyna się adwent i do kiedy trwa?

Adwent 2020. Kiedy rozpoczyna się adwent?

Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się w kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. Adwent to czas, w którym ewangelicy i katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy.

Adwent 2020 zaczyna się 29 listopada w niedzielę i trwa cztery tygodnie. Czas Adwentu nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. W Kościele katolickim kapłan zakłada do mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę może zastąpić go kolorem różowym.