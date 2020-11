Adwent 2020. Episkopat wystąpił z apelem. "Zachęcamy do uczestnictwa w roratach"

Biskupi sugerują, by "otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus".

"Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych" - podkreślono w apelu.