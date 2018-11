Adamowicz poniżył działacza Młodzieży Wszechpolskiej. Decyzja sądu

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz poniżył nazywając faszystą i naruszył nietykalność cielesną działacza Młodzieży Wszechpolskiej. We wtorek Sąd Okręgowy w Gdańsku umorzył postępowanie mimo, że poprzedni nałożył na Adamowicza karę.



Aleksander Jankowski z Młodzieży Wszechpolskiej oskarżył prezydenta Gdańska o to, że "stosując siłę fizyczną" uderzył go ręką w pierś" oraz o "utożsamienie jego osoby z faszyzmem". "A więc o takie zachowanie, które spowodowało znaczące naruszenie nietykalności cielesnej, poniżenie mojej osoby w opinii publicznej, oraz naraziły mnie na utratę zaufania potrzebnego do aktywnego udziału w miejskiej przestrzeni publicznej" - argumentował Jankowski.