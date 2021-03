Adam Zagajewski nie żyje. Andrzej Duda: duża strata dla polskiej literatury

Wcześniej pisarza wspomniał również m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "Adam Zagajewski nie żyje. Jak smutne by to nie było - już wolno mu żyć w wierszu. Śpij długo, Mistrzu, na łóżkach wersów" - napisał na Twitterze RPO .

Adam Zagajewski nie żyje. Zmarł ceniony artysta

Swój debiut artysta zanotował w 1967 r. wierszem "Muzyka". Opublikowano go w piśmie "Życie Literackie". Przez resztę życia tworzył wiersze, eseje i powieści. Po podpisaniu listu 59 w 1975 roku władza ludowa objęła go cenzura. Eseista zdecydował się zdecydował się na emigrację i udał się do Francji, gdzie mieszkał od 1982 do 2020 roku.