Rysował, projektował tatuaże i opiekował się chorą na raka mamą. Teraz sam walczy o życie

24 lipca około godz. 17 Park Kolibki wypełniał się ludźmi stęsknionymi za koncertami na żywo. Gwiazdami wieczoru tegorocznego Open'er Parku byli Patrick the pan oraz Dawid Podsiadło. Podczas gdy wszyscy się świetnie bawili i przygotowywali do wyczekiwanych występów, doszło do tragedii. Eksplodował jeden z food trucków w strefie gastronomicznej, poważnie raniąc będącego w nim pracownika.