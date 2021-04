Adam Niedzielski w ogniu krytyki. Opublikował "dowód na bałagan i niesprawność szczepień"

"Ponad 50 proc zaszczepionych co najmniej jedną dawką w grupie 70+ i blisko 45 proc. w grupie 60+" - napisał niedawno na Twitterze Adam Niedzielski . Opublikowana przez ministra zdrowia tabela o szczepieniach w poszczególnych grupach wiekowych jest jednak ostro krytykowana przez część ekspertów.

Wystarczy porównać wpis ministra z nieco bardziej precyzyjnymi danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ( ECDC ). Wychodzi na to, że nie ma się z czego cieszyć.

Szczepienia seniorów na COVID

Lepszy wynik Polska odnotowuje w szczepieniach grupy 70-latków. Uzyskało je 61 proc. osób. To daje nam 13. miejsce w rankingu ECDC. Za to o wiele lepiej udały się w Polsce szczepienia osób z młodszych roczników. Zajmujemy 6. miejsce pod względem szczepień 60-latków oraz 7. miejsce pod względem szczepień 50-latków.

Według prof. Krzysztofa Filipiaka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego takie dane to dowód "na bałagan i niesprawność narodowego programu szczepień".

"No i teraz przenieśmy się do krajów gorzej radzących sobie z pandemią, w naszej środkowo-wschodniej Europie. Eksperci ze zdumieniem przecierają oczy, dlaczego w pięciu krajach Europy (Polska, Węgry, Bułgaria, Litwa i Łotwa) grupa 70+ wyprzedziła pod względem procentowego wyszczepienia grupę 80+. Bałagan trwa, ale za to konferencje prasowe mamy prima sort!" - podsumowuje prof. Filipiak.